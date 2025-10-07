Regionali in Campania, il Fdi candida Cirielli. Ok dalla Lega. Forza Italia: Valuteremo

A poche ore dal trionfo del centrodestra alle regionali in Calabria, Fratelli d’Italia lancia la candidatura per la presidenza della Regione Campania del viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, che se la dovrà vedere con il candidato del campo progressista, l’ex presidente della Camera Roberto Fico. “Profondamente radicato sul territorio, ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”, si legge in una nota di Fdi. Plaude la Lega: “Come già annunciato da giorni, la Lega è pronta a sostenere il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli a candidato governatore della Campania. Bene che finalmente si sia giunti a indicare il profilo per replicare anche in Campania il successo del centrodestra, dopo le Marche e la Calabria” dichiara il vicesegretario del Carroccio, Claudio Durigon. Come Noi Moderati, che “sosterrà la candidatura alla presidenza della regione Campania di un candidato politico di grande spessore proposto da Fdi: il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori”. Non scioglie però le riserve Forza Italia: “Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore” dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali degli azzurri.