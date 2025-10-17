Regionali in Campania, l’IA esordisce in campagna elettorale: a Napoli Marco Esposito lancia GiuliA

Per le Regionali in Campania 2025, un agente di intelligenza artificiale entra per la prima volta in una campagna elettorale. Succede a Napoli e a lanciare l’iniziativa è Marco Esposito, giornalista, saggista, economista e capolista indipendente nella circoscrizione di Napoli per la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Esposito ha scelto di integrare nella sua campagna un AI Agent operativo 24 ore su 24.

Lo strumento, chiamato GiuliA, sviluppato dall’AI Lab dello StartupStudio napoletano guidato da Massimo Morgante e Antonio Prigiobbo, consente di:

Rispondere a domande su programma, appuntamenti e modalità di partecipazione;

Raccogliere segnalazioni e proposte dal territorio;

Attivare il dialogo con contatti nuovi e storici, via telefono.

Il progetto parte dal telefono come interfaccia principale, con l’obiettivo di creare la prima campagna civica “aumentata” di questo tipo. GiuliA è una configurazione di InnoverAI.com, la piattaforma dell’AI Lab che sviluppa assistenti intelligenti capaci di gestire chiamate telefoniche e comunicazioni su canali come WhatsApp, offrendo supporto operativo a professionisti, manager e imprese.

Con GiuliA, Esposito punta a rendere ogni cittadino parte del processo politico, non semplice spettatore. L’esperimento rappresenta un laboratorio civico e un tentativo di introdurre l’intelligenza artificiale nelle istituzioni pubbliche e nelle amministrazioni, dimostrando la possibilità di fare politica in modo più aperto, accessibile e partecipativo, seppur mediato da una macchina.