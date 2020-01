Regionali in Campania: per Francesco Forte, ideatore dell’app iElezioni, nei sondaggi Caldoro avanti di 10 punti

“I sondaggi di queste settimane ci dicono che il centrodestra, vincente con Caldoro, potrà contare su 30 consiglieri regionali più il presidente, il centrosinistra con De Luca su 12 o 13, ed il Cinque Stelle su 7 o 8”. È la sintesi di Francesco Forte, ideatore dell’App iElezioni, che ha lavorato sui dati pubblicati da siti e giornali in attesa della ufficializzazione. Berlusconi ha indicato il nome ma si attende il via libera del tavolo nazionale con Salvini e Meloni. “Abbiamo lavorato sui dati di Index Research e di NotoSondaggi perché sono stati calibrati sulle regionali. Anche il sondaggio di Winpoll Arcadia – sottolinea – darebbe gli stessi risultati perché il centrodestra è comunque in vantaggio” “Secondo i dati di Noto, con Vincenzo De Luca al 32%, Stefano Caldoro al 41,5 e Ciarambino al 17,5% la coalizione di centrodestra avrebbe 30 consiglieri regionali, il centrosinistra 12 ed i grillini 8. Nel centrodestra – dice Forte – Forza Italia con il 13% ne avrebbe 9, la Lega con il 12,5% ne avrebbe 9, Fratelli d’Italia con l’11% ne avrebbe 8 e la lista Caldoro con il 5% ne avrebbe 4. Nel centrosinistra il Pd con il 15% ne avrebbe 7, la lista De Luca Presidente con il 6 ne avrebbe 2, lo stesso per Campania Libera, Italia Viva con il 3% ne avrebbe 1, i Verdi con il 2% non andrebbero a seggio. Con questo quadro sarebbero, poi, 8 per i grillini”.