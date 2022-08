Regionali in Sicilia, il Terzo Polo punta su Gaetano Armao. Rosato e Carfagna: Scelta di serietà

“Anche in Sicilia, così come a Roma, abbiamo scelto di stare in campo con un progetto di serietà e di concretezza. Alle regionali siciliane ci sarà il polo del buonsenso e della buona politica, per rispondere concretamente alle domande dei cittadini, e sarà un’altra storia da due coalizioni inadeguate a risolvere i problemi della società. Con Gaetano Armao, che candidiamo alla presidenza della Regione, e a cui va il mio grazie per aver accettato questa sfida appassionante e necessaria, sapremo dare quella risposta che i siciliani si aspettano da molto tempo dalla politica. Così in una nota il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, che aggiunge: “Una risposta di cambiamento, di coraggio, lontana dagli accordi di potere e vicina alle esigenze delle nuove generazioni, delle famiglie e delle imprese. Noi sappiamo come riportare la Sicilia al centro del Mediterraneo e dell’Europa, noi sappiamo come farla ridiventare protagonista, perché l’Italia riparte solo se la Sicilia decolla”.

Con la candidatura di Gaetano Armao a Presidente della Regione Siciliana, Azione dà la dimostrazione pratica di cosa significa “serietà al governo” – dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale -: proporre agli elettori non solo una precisa linea politica ma anche uomini dotati della competenza ed esperienza necessaria per applicarla. Sono felice anche personalmente della candidatura di Armao, un amico e un amministratore serio: i siciliani hanno finalmente una alternativa agli opposti populismi”.