Regionali, incontro Schlein-Cont-Fratoianni-Bonelli ospiti da Fico

Napoli, 24 nov. (askanews) – Incontro di oltre mezz’ora a Napoli al comitato Fico presidente fra i leader del cosiddetto campo largo Elly Schlein (Pd),Giuseppe Conte (M5s) e Nicola Fratoianni con Angelo Bonelli (Avs) prima di festeggiare insieme il neo presidente cinque stelle della Campania Roberto Fico. I leader del campo progressista e Fico si sono incontrati in una saletta del quartier generale dell’ex presidente della Camera, che si trova lungo il corridoio opposto di dove è allestita la sala stampa. Al termine dell’incontro dovrebbero parlare insieme alla stampa, dopo un primo discorso di Fico.