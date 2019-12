Regionali, Laboccetta spacca il centrodestra: Molti dei nostri voteranno De Luca

“Tanta gente di destra voterà De Luca e molta altra lo farà se dovesse continuare questa insopportabile telenovela su Caldoro sì, Caldoro no, voluta soprattutto da Mara Carfagna, l’ex favorita di Berlusconi da tempo impegnata in un logorante braccio di ferro con il vecchio Cavaliere”. La pensa così Amedeo Laboccetta, ex parlamentare e presidente dell’associazione culturale Polo Sud. “Salvini e la Meloni hanno sostanzialmente dato l’ok a Caldoro – prosegue Laboccetta – ma Forza Italia nicchia e la corsa non parte, mentre quella di De Luca è iniziata da tempo. Il centrodestra allo stato ha un candidato fantasma, tutti ne parlano ma nessuno lo vede”.