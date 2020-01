Regionali, Labocetta: Il Centrosinistra vuol silurare De Luca, il Centrodestra in stallo su Caldoro

“In Campania caos a sinistra e confusione a destra. I bene informati sostengono che nel centrosinistra PD, 5Stelle e De Magistris vorrebbero silurare De Luca per trovare la quadra su un altro nome per le regionali. Mentre nel centrodestra continua la melina sul candidato presidente. La Carfagna si oppone a Caldoro ed i big Salvini, Meloni e Berlusconi aspettano i risultati della Calabria e dell’Emilia. Il 2020 sara’ l’anno delle sorprese. In Campania si gioca la tripla”. Lo dichiara in una nota l’ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta.