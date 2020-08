Presentata a Napoli la lista della Lega per le elezioni per il Consiglio regionale della Campania. A guidare la lista e’ la segretaria cittadina di Napoli Simona Sapignoli. In lista Rosa Capuozzo, ex sindaco di Quarto per il M5s, e l’ex assessore al lavoro della Giunta Caldoro, Severino Nappi. E ancora il questore in pensione Pasquale Errico e l’ex segretario provinciale Biagio Sequino.