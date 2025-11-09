Regionali, l’endorsement della tiktoker Rita De Crescenzo per gli azzurri: “Votate Forza Iitalia, vi accompagno io”

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, che vanta oltre un milione e 400mila follower, invita a votare Forza Italia alle prossime elezioni regionali. In un video pubblicato sul social, che sta diventando virale sul web, la influencer – nota tra l’altro per l’invasione dei turisti a Roccaraso dell’inverno scorso – dice: “Forza Italia sono persone serie, da tanti anni in politica. Avete mai visto una azienda del signor Silvio Berlusconi fallire? Io mi sono schierata con questi signori. Cominciate a preparare le schede elettorali, se volete votare io vi do una mano e vi accompagno pure”. Il video della De Crescenzo viene duramente condannato dal parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli: “Purtroppo è accaduto proprio quello che temevamo, ovvero la peggiore commistione tra i tiktoker della malanapoli e una certa politica. I dirigenti di FI dovrebbero dare immediate spiegazioni per quanto accaduto e allontanare questi soggetti, rappresentanti della Napoli peggiore, se vogliono almeno salvare le apparenze”. De Crescenzo e suo figlio sono stati rinviati a giudizio per diffamazione e minacce continuate ai danni di Borrelli, cui hanno rivolto frasi come “Ti distruggo”, “Sei un corrotto, un burattino”, “chi ti dice bravo deve rimanere paralizzato”, “Sei un imbroglione, un camorrista”. La tiktoker fu protagonista mesi fa di un video-show girato in un ufficio dell’assemblea regionale campana con tanto di tricolore e inno di Mameli, insieme al consigliere regionale Pasquale Di Fenza, che in seguito all’episodio fu espulso da Azione (Calenda lo apostrofò come “buffone”) ed ora è candidato per Forza Italia. Al blitz in Consiglio partecipò, con De Crescenzo, anche un altro influencer, Angelo Napolitano, imprenditore cui la Guardia di Finanza ha notificato a settembre un decreto di sequestro di beni da quasi 6 milioni di euro – tra cui uno yacht – nell’ambito di una indagine della Procura di Nola riguardante fatture false e una maxi evasione dell’Iva.