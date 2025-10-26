Regionali, l’Udc torna in pista in Campania a sostegno di Cirielli

Dopo oltre trent’anni, l’Unione di Centro torna in campo in Campania con una propria lista a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione. Un ritorno che segna una svolta storica: l’ultima volta che il partito centrista aveva partecipato con una lista autonoma risale infatti al 1993. A spingere la rinascita dell’Udc campano è stato il lavoro del professore salernitano Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del partito, che ha svolto un ruolo decisivo nel ricompattare le forze moderate e cattoliche del territorio. «Abbiamo voluto dare voce a quell’elettorato moderato che in questi anni non si è più sentito rappresentato – dichiara Polichetti -. L’Udc torna protagonista, con un progetto serio e concreto, a sostegno di Edmondo Cirielli, una figura di esperienza e coerenza che può garantire un governo solido e vicino ai cittadini». Il responsabile nazionale Sanità sottolinea inoltre l’importanza del contributo del mondo delle professioni e della società civile: «Intorno a questa lista – prosegue Polichetti – si sono raccolte energie nuove: medici, professionisti, amministratori locali e tanti cittadini che credono nella buona politica. L’Udc sarà la casa dei valori, del dialogo e della competenza». Con la presentazione della lista a sostegno di Cirielli, l’Udc conferma la propria volontà di tornare forza determinante nello scenario politico regionale e nazionale. «Non è un semplice ritorno alle urne – conclude Polichetti – ma la ripartenza di un percorso che mette al centro il bene comune e la dignità delle istituzioni».