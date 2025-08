Regionali, Martusciello: Non tocca a Cirielli indicare altri nomi

“Cirielli è un candidato autorevole, ma se non dovesse essere lui, non spetta certo a lui indicare un altro nome. Lo abbiamo detto più volte: se il tavolo nazionale dovesse scegliere Edmondo Cirielli, Forza Italia sarebbe perfettamente d’accordo”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito, intervenendo a una riunione di Azzurro Donna a Napoli. “Ma la scelta – ha aggiunto – spetta esclusivamente al tavolo nazionale. Questo mi pare del tutto evidente”.

Per Martusciello “in Campania c’è voglia di centro. Quella maggioranza trattata sempre da minoranza, che ha fatto eleggere Rastrelli, Bassolino e De Luca, presidenti di destra e di sinistra, oggi ha deciso che vuole contare, non limitandosi solo a portar voti”.

Il segretario regionale di Forza Italia spiega: “In Campania il centro è in grado di eleggere un presidente di Regione ed è in grado di scrivere un programma che risponda alle esigenze dei sindaci e delle associazioni del terzo settore. In Campania Forza Italia affiancherà questo progetto”.

“Qui più che altrove – sottolinea l’eurodeputato – le differenze in termini elettorali tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sono ridotte al minimo e non c’è alcuna superiorità politica di una forza rispetto all’altra. Siamo convinti che, di fronte a una proposta dell’altro schieramento che viene da sinistra, solo il centro può rispondere con argomenti e consenso. Costruiremo questo progetto ascoltando con umiltà”