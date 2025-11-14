Regionali, Meloni e Leader centrodestra a Napoli per Cirielli: Campania è ancora partita aperta

Roma, 14 nov. (askanews) – Un passaparola casa per casa, piazza per piazza, quartiere per quartiere. Non è l’appello di Silvio Berlusconi a rispolverare la rubrica telefonica chiamando vecchi amici ed ex fidanzate, ma poco ci manca. I leader del centrodestra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini si ritrovano a Napoli per sostenere il candidato alla Regione Campania Edmondo Cirielli e tutti, davanti a un PalaPartenope gremito, sostengono che la difficilissima partita contro il candidato del campo largo Roberto Fico sia aperta.

La premier Giorgia Meloni ammette che “la sfida è complessa” ma sbaglia chi la considera già scritta perché, spiega “la nostra storia dimostra che niente è scritto, dimostra che noi siamo nati per stravolgere ogni pronostico, lo abbiamo fatto molte volte”. Un concetto simile espresso anche a Bari quattro giorni fa nel comizio a sostegno di Luigi Lobuono. Ma mentre la Puglia non viene considerata contendibile, nella regione di Vincenzo De Luca lo scarto tra Fico e Cirielli è diminuito rispetto ai sondaggi iniziali. “Non si può parlare di sondaggi a pochi giorni dal voto – dice Salvini dal palco – ma io ne ho sbirciato qualcuno. La partita è apertissima e si può vincere dopo tanti anni in cui la vittoria appariva lontana”.

Il centrodestra punta soprattutto sulle frizioni nel campo largo. Nella consueta diretta facebook di oggi De Luca non ha risparmiato critiche al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che “sta girando come la Madonna pellegrina da mesi” a sostegno di Fico presidente della Regione “anziché pensare a fare il sindaco: a Napoli faccio fatica a vedere una pattuglia di vigili urbani”. La premier Meloni mette il dito nella piaga: “Abbiamo quello che era ritenuto impresentabile che chiede i voti per quello che diceva che era un incapace, e quello che era ritenuto incapace che chiede i voti all’impresentabile… La commedia napoletana era molto più nobile…”. Per la presidente del Consiglio “con il passaparola” va raccontato che Cirielli “è l’alternativa ai fallimenti, al clientelismo, alle prese in giro, ai voltagabbana, a chi ha rinnegato tutto pur di sedere su una poltrona, alle fritture di pesce per fare i voti” con un riferimento a quando De Luca in piena campagna per il sì al referendum di Renzi invitava gli amministratori locali a offrire fritture di pesce.

Di voltagabbana e cambi di casacca in realtà in questa campagna elettorale ce ne sono stati anche in direzione opposta,dal centrosinistra al centrodestra. Numerosi sono stati i passaggi a Forza italia, ad esempio. La sfida, va ripetendo Tajani da settimane, si vince al centro. Perché “il centrosinistra non esiste più” e “Forza Italia è il punto di riferimento degli elettori abbandonati dal Pd e di tutti coloro che oggi cercano un punto di riferimento alternativo all’estrema sinistra”. Tajani chiede “una straordinaria mobilitazione: difendiamo seggio per seggio i voti, era un pallino di Berlusconi ma aveva ragione la campagna elettorale finisce quando ci saranno i risultati definitivi”.

Il vero scoglio per il centrodestra in realtà resta Napoli, dove il centrosinistra è fortissimo e dove si concentra la maggioranza del corpo elettorale della Regione. Tajani lo sa e infatti dedica gran parte del suo intervento proprio a elogiare il capoluogo campano, ricordando addirittura le quattro giornate di Napoli, e promettendo riflettori accesi su Partenope: “Lunedì saremo ancora qui nel porto di Napoli per il vertice fra Italia e Regno Unito, facciamo comprendere a tutti al mondo intero che c’è una realtà sulla quale investire, una realtà sulla quale si è per troppo tempo scommesso poco invece noi vogliamo scommettere su Napoli e sui napoletani, perché siamo convinti Che questa città sia il fiore all’occhiello del paese, deve tornare una grande capitale mediterranea”.