Regionali, Meloni “Orgogliosa di Acquaroli, le roccaforti si battono”

ROMA (ITALPRESS) – “Una splendida vittoria, le roccaforti si possono combattere. Questo consente al centrodestra di offrire uno sviluppo diverso. Sono orgogliosa di come ha combattuto Acquaroli in questa campagna elettorale. Noi faremo la nostra parte per aiutarlo, passeremo i prossimi cinque anni a mantenere le promesse”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha commentato la vittoria di Francesco Acquaroli nelle elezioni regionali nelle Marche. La numero uno di Fratelli d’Italia si è spostata poi sul verdetto generale del voto dichiarandosi soddisfatta “dei risultati di Fratelli d’Italia”. E ancora: “E’ presto per fare una valutazione complessiva – rimarca in diretta da Ancona -. Noi siamo l’unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale, da Nord Sud. Abbiamo combattuto per vincere in tutte le 7 regioni, avremmo voluto vincere dappertutto, ma sono fiera del lavoro che abbiamo fatto”. Meloni è sicura che il governo nazionale “non esce rafforzato, ma indebolito” dopo le elezioni.

“Si rafforza il consenso del centrodestra, così come quello di Fratelli d’Italia”, sottolinea. Infine qualche parola spesa sul voto per la riforma del taglio dei parlamentari: “Non va sottovalutato il risultato del referendum. Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto il sì, fosse stato per noi sarebbe già stata operativa la riforma. Qualcuno tatticamente credeva di distogliere l’attenzione dalle elezioni regionali: nessuno tenti di politicizzare la vittoria del ‘sì’ come una vittoria del M5s”, ha concluso con fermezza Giorgia Meloni.

(ITALPRESS).