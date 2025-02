Regionali, Misiani conferma la linea del Pd: No al terzo mandato a prescindere dalla Consulta

“L’ho detto alla direzione provinciale di Napoli e lo ribadisco oggi: la posizione del Partito Democratico sul terzo mandato dei presidenti di Regione rimarrà quella del no, a prescindere dal pronunciamento della Corte Costituzionale. E’ una posizione generale, non è contro un presidente, come non è stata contro i sindaci che avrebbero avuto l’ambizione di fare un terzo mandato”. Lo ha detto il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze del Pd e commissario del Pd Campania, intervenendo al convegno ‘Lavoro e sviluppo: il sud che costruisce il futuro’, organizzato a Napoli dall’europarlamentare Pd Sandro Ruotolo.

In vista delle elezioni regionali nel prossimo autunno Misiani ha sottolineato che “l’unità del Partito Democratico – ha detto – con le forze democratiche e progressiste del civismo e della politica deve essere la nostra ossessione, la stella polare senza veti, senza pregiudizi, senza preclusioni. Questo è un tempo che vale per tutte le forze che con noi vogliono costruire un progetto di governo di questa Regione e non a caso indichiamo come modello di riferimento la coalizione politica e civica che governa il Comune di Napoli, che ha il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, forze civiche, i riformisti e i centri che hanno condiviso un progetto di governo del capoluogo. Quello è il modello di riferimento politico, il punto di partenza per un partito che ha governato negli ultimi 10 anni questa Regione.