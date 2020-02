Regionali, Molteni (Lega) frena su Caldoro

“Arriverà il nome giusto al momento giusto”. Così Nicola Molteni, coordinatore regionale della Lega in Campania, in merito alla candidatura di Stefano Caldoro indicato da Forza Italia alla presidenza della Regione Campania per le Regionali 2020. “Noi lavoriamo sui programmi e sulle liste – afferma – al momento giusto arriverà l’uomo giusto per guidare la coalizione di centrodestra”. “Il 18 sarà un momento importante perché Salvini torna a Napoli e avrà una grande accoglienza – sottolinea – nei modi e nei tempi giusti arriverà il nome giusto”. “Credo che il centrodestra sarà unito e compatto – aggiunge – più unito sarà più ci saranno possibilità di vincere”. “La settimana scorsa, abbiamo lanciato una grande manifestazione programmatica per tracciare quello che la Campania 2020 – conclude – deve essere per il futuro”.