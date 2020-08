Regionali, Moxedano: Non ricandidarmi la scelta migliore

“Sono sempre piu’ convinto che la scelta di non candidarmi alle prossime elezioni regionali da consigliere uscente sia stata giusta e oculata. Allo stesso modo sono certo della giustezza di sostenere con convinzione Giovanni Porcelli al Consiglio regionale e De Luca come presidente”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale uscente Francesco Moxedano. “Giovanni – spiega – e’ una persona leale in questi anni, e’ stato coerente e competente. Lo spettacolo al quale si sta assistendo per la composizione delle liste e’ alquanto indecoroso. Vedere tanti candidati oggi in sostegno del presidente De Luca, gli stessi che in questi anni, unitamente a De Magistris, hanno avversato l’azione di governo del presidente e’ raccapricciante. Non ho sentito ne’ letto di nessuno che si sia fatto un’autocritica su cio’ che, solo pochi mesi fa, dicevano. E’ importante e fondamentale che De Luca vinca questa competizione elettorale e che si argini la Lega e il centro destra, vista la scomparsa delle sardine e dei tanti che dovevano mandare alla deriva la destra in Campania. Sosterro’ con lealta’ e convinzione – conclude Moxedano – De Luca presidente e Giovanni Porcelli in Consiglio regionale”.