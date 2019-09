“Grazie al Movimento Cristiano Lavoratori e al suo presidente Carlo Costalli per l’invito a partecipare al seminario di Senigallia e per avere indicato me come candidato alla presidenza della Regione Campania alle prossime elezioni Regionali.”Lo dichiara Severino Nappi, presidente Nord e Sud. “È per me un onore sapere che i nostri valori ci uniscono e sono certo che, ciascuno per il proprio ruolo, saprà restare sempre dalla parte della gente”, conclude Nappi