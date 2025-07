Regionali, nuovo vertice maggioranza ma non a Palazzo Chigi

Roma, 21 lug. (askanews) – E’ confermato, ma non si tiene a Palazzo Chigi, il vertice di maggioranza per sciogliere il nodo delle candidature alle prossime regionali.

Sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che il ministro degli Esteri Antonio Tajani, infatti, hanno lasciato la sede della Presidenza del Consiglio intorno alle 20. Top secret il luogo dell’incontro, a cui partecipano anche l’altro vice premier Matteo Salvini e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.

“Dobbiamo lavorare per vincere le elezioni, per avere i migliori candidati possibili. Da parte di Forza Italia c’è la massima disponibilità, l’unità del centrodestra è fondamentale. Andremo insieme in tutte quante le Regioni, quindi da questo punto di vista non vedo particolari difficoltà”, aveva detto nel pomeriggio Tajani, anticipando che “si parlerà di nomi, vedremo. Forza Italia ha i suoi nomi, le sue proposte e le sue idee”.

Dopo la riunione della settimana scorsa, terminata senza un’intesa, anche l’incontro di oggi – secondo diverse fonti della maggioranza – non dovrebbe essere risolutivo per sciogliere il ‘nodo’ del candidato in Veneto (da cui dipende il ‘puzzle’ complessivo delle Regioni al voto).

Intanto oggi il presidente uscente delle Marche Francesco Acquaroli, che sarà ricandidato, ha stabilito la data del voto: le urne saranno aperte il 28 e 29 settembre prossimi.