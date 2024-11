Regionali, Pd con Schlein e Bonaccini in Umbria: Priorità alla Sanità pubblica

La segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein e il presidente Pd, Stefano Bonaccini, oggi in Umbria per sostenere la candidatura di Stefania Proietti a presidente della Regione, in vista del voto del 17 e 18 novembre prossimi. L’ennesimo tour elettorale dei vertici Dem è iniziato stamani da Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove sia Schlein che Bonaccini hanno posto l’accento sulla “necessità di investire sulla sanità pubblica”.

“Stefania Proietti – ha detto Schlein – ha messo come priorità di questa campagna elettorale la sanità perché ci sono 4 milioni e mezzo di italiani, tra cui moltissimi umbri, che non riescono più a curarsi”.