Regionali, per Caldoro arriva l’investitura dei centristi di Pionati

“Vincenzo De luca ha rappresentato un modello negativo di governo e se il centrodestra si fa farà guidare da Stefano Caldoro farà ‘cappotto’, vincerà sicuramente”. Così il giornalista Francesco Pionati, leader del movimento centrista Adc, durante una iniziativa organizzata a Napoli alla presenza di Stefano Caldoro. “Stimo Caldoro – ha detto – e lo seguo da quando ero giornalista parlamentare e conosco la sua coerenza e la sua competenza. In questi anni è rimasto in consiglio regionale, ha rinunciato a diventare parlamentare, per condurre le sue battaglie e per essere vicino ai campani”. “E’ doveroso ed è normale scegliere lui”, ha concluso Pionati.