Regionali, Piantedosi: In Campania vince sicuramente il centrodestra

“In Campania vince sicuramente il centrodestra perché i programmi e i candidati che si profilano sono molto convincenti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a conclusione del suo intervento all’appuntamento di Noi moderati a Napoli.

Sicuro anche Pino Bicchielli, vicecapogruppo di Noi Moderati alla Camera e responsabile nazionale enti locali del partito. “In questo momento quello che ci interessa è avere un centrodestra unito su una proposta politica forte e chiara dove Noi moderati sarà determinante con le sue liste così come lo è stato già alle elezioni e nelle altre regioni. Noi abbiamo presentato liste dei Moderati che hanno ottenuto risultati importanti. In Campania, e non solo, il nostro partito rappresenta il lievito della coalizione ha detto Bicchielli a margine dell’incontro – Questa è una regione politicamente disastrata. Il Deluchismo ha portato questa regione e non dialogare più nemmeno con la sua parte politica e noi siamo convinti che oggi invece la Campania ha bisogno di avere interlocuzioni forti soprattutto con il governo nazionale. Il centrodestra ha uomini e donne capaci di fare questo questo”.