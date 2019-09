Regionali, Piero De Luca (Pd): Disponibili a dialogare anche con i 5Stelle

“Se dovessero esserci le condizioni anche in Campania per una sintesi programmatica politica che parta, ovviamente, dall’esperienza straordinaria positiva di successo del governatore Vincenzo De Luca, noi siamo pronti e disponibili a ragionare con tutte le forze politiche ed eventualmente anche con il Movimento 5 Stelle”. Lo ha detto a Salerno il parlamentare del Pd Piero De Luca, a margine di un convegno sullo sviluppo sostenibile organizzato dal deputato e che ha visto la partecipazione del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. “L’accordo di governo reggerà anche alle Regionali? Verifichiamo”, ha risposto l’esponente dem, spiegando che “in questa fase abbiamo provato a discutere con senso di responsabilità con una forza politica verso la quale avevamo e abbiamo avuto, negli ultimi anni, delle distanze enormi, nell’interesse del Paese, dei cittadini, delle imprese e delle famiglie italiane”. Tornando alla possibile alleanza con i 5 Stelle, Piero De Luca – che ha glissato sul possibile incarico di sottosegretario – ha sottolineato che “credo che sia un ragionamento che si proverà ad aprire in tutto il Paese per portare avanti parte dei programmi inseriti nel programma di Governo”.