Regionali, Rastrelli (Fdi): Sangiuliano profilo giusto per Campania

“Dobbiamo essere riconoscibili nella proposta politica e qualificati, nella rappresentanza istituzionale e sotto il profilo personale della classe dirigente. Quello che più conta è che la proposta di centrodestra sia unitaria e riconoscibile, alternativa a ciò che combattiamo e che ha fatto sprofondare la regione nel più assoluto isolamento istituzionale. Sangiuliano è sicuramente un profilo di questo modello, un ministro che coniuga nella sua persona spessore culturale, prospettiva politica e identità: per noi questi valori sono tutti necessari per l’individuazione dei migliori candidati possibili”. Lo ha detto Sergio Rastrelli, senatore e commissario di FdI a Napoli, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del partito in città, pensando alle candidature per le elezioni della Campania nel 2025 e di Napoli nel 2026.

“Abbiamo una nuova sede a Napoli – ha spiegato – che è anche plasticamente degna del primo partito nazionale, per noi la sede è il punto di sintesi tra comunità e territorio. La sfida che ha Fdi ora è di trasformare il voto plebiscitario che abbiamo raccolto in un consenso stabile, attraverso il quale possiamo poi riproporci per governare Napoli e Campania. Nel nostro auspicio e intendimento questa sarà la sede in cui festeggeremo una città e una Regione liberate”.