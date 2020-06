Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Immagino che rimettano in discussione la riconferma di Emiliano. Se lo fanno siamo pronti a sederci a un tavolo. La prendo come apertura di disponibilità”. Lo dice Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Dubbio’, dopo le critiche del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, per la mancanza di unità del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali.