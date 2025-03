Regionali, Rotondi: Liste DC a sostegno del centrodestra in Campania e Puglia

“La Democrazia Cristiana sarà presente con liste autonome in Campania e Puglia, a sostegno dei candidati presidenti del centrodestra”. Lo annuncia il deputato Gianfranco Rotondi, deputato eletto ad Avellino con FdI.

“Siamo disponibili – aggiunge il presidente della “Dc con Rotondi”- ad una ricomposizione intelligente dell’area democristiana, ma dobbiamo comunque consentire alla nostra classe dirigente di partecipare alla competizione elettorale”. “Da oggi – conclude Rotondi – avviamo il lavoro per la presentazione delle liste con il nostro simbolo, come abbiamo già fatto in Sardegna”.