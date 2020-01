La vittoria del centrodestra in Calabria, per Matteo Salvini, “è il modo migliore per avvicinarsi ai due appuntamenti elettorali in Puglia e in Campania, perchè l’obiettivo anche lì è offrire una valida alternativa al poco fatto dal Pd, da Michele Emiliano e da Vincenzo De Luca”. Una sfida “bella e affascinante che fino a due anni fa non era neanche considerabile”, sottolinea il segretario della Lega da Bologna, durante la conferenza stampa sull’esito delle regionali.