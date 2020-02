“Noi abbiamo chiesto agli alleati di fare uno sforzo di rinnovamento, di volti nuovi da offrire agli italiani. Io non impongo nulla a nessuno, sono i cittadini a chiederci questo sforzo di cambiamento, ma sono sicuro che troveremo insieme la soluzione migliore. Non mi impicco a un nome”. Intervistato da ‘La Stampa’, Matteo Salvini ribadisce che vuole rinnovamento per la scelta dei candidati governatori in Puglia e Campania.