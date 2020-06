Regionali, Salvini: in Campania De Luca e De Mita o il cambiamento

“Per la prima volta alle elezioni Regionali in Campania ci siamo anche noi, c’e’ il simbolo della Lega. Io dico che la differenza la fa la squadra: al di la’ del centravanti ci sono 10 giocatori. Vediamo se i campani sceglieranno De Mita, De Luca e Mastella o se proveranno a cambiare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Crc. Salvini ha criticato il governatore uscente e ricandidato Vincenzo De Luca: “Piu’ che occuparsi di Mes e di lanciafiamme, De Luca dovrebbe occuparsi dello smaltimento dei rifiuti. Ci sono ancora 5 milioni di ecoballe che da anni intossicano la Campania. Non ci sono impianti di valorizzazione dei rifiuti in Campania e questo e’ un regalo alla malavita”. Il segretario della Lega ha criticato anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “Non so cosa fara’ nella vita, so che Napoli parlando di sviluppo, ambiente, innovazione e’ la citta’ piu’ indietro di tutta la Campania. Ci sono gia’ molte persone a disposizione per le elezioni del Comune di Napoli che ci saranno tra un anno. C’e’ tanta voglia di cambiamento, tanti imprenditori, professionisti e persone che non hanno mai fatto politica mi abbiano detto ‘se serve ci sono l’anno prossimo’”.