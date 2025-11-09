Regionali, Schlein: Vinceremo le elezioni e sarà l’antipasto del 2027

“Le uniche due Regioni che si sono spostate in questi anni si chiamano Umbria e Sardegna e le abbiamo vinte noi non la destra. Per cui, i bilanci si fanno alla fine ma sono certa che vinceremo con Roberto Fico anche in Campania, e anche nelle altre Regioni. Sarà l’antipasto di quando nel 2027 andremo a battere queste destre e ridaremo una speranza al paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al congresso nazionale dei giovani democratici. Schlein alla platea dei giovani dem ha confermato la vocazione “testardamente unitaria sia dentro sia fuori” il Pd.