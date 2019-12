Regionali, Sibilia (M5s) apre a De Magistris: Coalizione per superare De Luca

“L’obiettivo deve essere quello di superare la Regione che abbiamo oggi. In quest’ottica ritengo che tutti i ragionamenti siano possibili”. Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno, replica così a Luigi De Magistris che, pochi giorni fa, da Avellino aveva lanciato l’idea di una coalizione civica per le prossime regionali con la presenza anche del M5s. “Ritengo sia necessario superare quella che oggi è una Regione che non sta ai patti, crea delle difficoltà e degli imbarazzi. Basti vedere il caso della Provincia e dell’istituto Agrario, con quel bene confiscato alla camorra e assegnato all’istituto, ma poi la Regione ha disatteso questi accordi cambiando la destinazione d’uso. Penso che De Luca abbia dimostrato con i fatti di non essere adeguato, soprattutto per l’Irpinia”.

Qualche giorno fa, da Avellino, il parlamentare del M5s, Michele Gubitosa, ha lanciato la candidatura alla carica di Governatore di Valeria Ciarambino. “Ci auguriamo tutti il candidato di sintesi possa essere del Movimento – spiega Sibilia – ma per ora bisogna coagulare tutte le forze in campo per superare la gestione attuale della Regione e per non ridarla in mano al centrodestra. Quindi bisogna trovare dei candidati di sintesi, se sarà Valeria Ciarambino sarò contento”.