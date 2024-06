Regionali, Stefano Caldoro: Edmondo Cirielli candidato naturale del Centrodestra in Campania

“Più volte l’ho affermato. Non c’è dubbio alcuno che il candidato naturale del centrodestra sia Edmondo Cirielli”. Commenta così Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, il dibattito di questi giorni sul candidato presidente della coalizione di centrodestra alle prossime regionali. “E’ il leader in Regione del partito di gran lunga più forte del centrodestra. È una persona di grande esperienza – aggiunge Caldoro – e profonda conoscenza del territorio. Bisogna partire da lui e farlo con un centrodestra unito ed un programma innovativo pronto a far dimenticare questo ultimo decennio di governo regionale a presidenza De Luca che ha relegato la Campania all’ultimo posto tra le regioni italiane ed in fondo alle classifiche Eurostat.