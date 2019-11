Regionali, Tajani: con divisioni maggioranza, vinciamo noi

“Le divisioni che emergono nella sinistra e il Movimento Cinque Stelle ha deciso di andare da solo porteranno il centrodestra a vincere in Calabria, Emilia Romagna e dopo in Campania”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Ppe, rispondendo a una domanda se un’eventuale sconfitta del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle ai prossimi appuntamenti elettorali possano rappresentare uno scossone per l’attuale Governo. “Questo significa che questo Governo non ha vita lunga – ha affermato – sta evaporando la coalizione, troppi contrasti interni, troppe divisioni”. “Ormai – ha aggiunto – non credo che l’attuale maggioranza sia in grado di resistere ancora per molti mesi”. “Quando si andra’ a votare ci sara’ una coalizione di centrodestra – ha concluso – Forza Italia rappresentera’ l’immagine piu’ forte e affidabile che dara’ peso all’Italia sul palcoscenico internazionale”.