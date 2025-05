Regionali, Tajani: In Campania candidato civico, non è corsa tra partiti

“Sono convinto che alla fine, in Campania, il candidato sarà civico”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo telefonicamente al congresso provinciale del partito a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento. “Non è una corsa tra partiti – ha aggiunto -. Il tavolo nazionale sceglierà la soluzione migliore per vincere, e la soluzione migliore è quella di andare su una proposta civica”.

Parole che suonano come una risposta alle tante ipotesi politiche giunte dai partiti della coalizione. Nel giornata anche Mara Carfagna, segretario di Noi moderati, a margine dell’appuntamento ‘Noi e la Campania’, aveva dato la sua disponibilità alla corsa: “Penso che l’indicazione del nome del candidato governatore spetti al partito di maggioranza relativa e cioè a Fratelli d’Italia che ha avanzato un nome di tutto rispetto, Edmondo Cirielli, che conosco ormai da moltissimi anni, che apprezzo e stimo. Se il candidato dovesse essere lui lo sosterrei con convinzione e con determinazione. È chiaro che se poi per qualunque ragione Cirielli non dovesse essere disponibile e la coalizione dovesse richiedermelo, io sono una donna di partito e sarei tenuta a fare una seria valutazione”.