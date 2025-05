Regionali, Tommasetti (Lega): Il nostro candidato è Zinzi

“Il candidato della Lega alla guida della Regione Campania si chiama Gianpiero Zinzi”. Lo ribadisce Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che conferma il pieno sostegno al coordinatore regionale del partito in vista della prossima tornata elettorale. “Siamo sempre disponibili al confronto all’interno del centrodestra e personalmente ho molto rispetto delle indicazioni degli alleati. Ritengo però che la ricerca di un candidato civico non sia attualmente in agenda. La Lega già da tempo ha messo in campo il suo nome ed è unicamente quello di Zinzi. Riteniamo che sia il nome giusto per rendere competitiva la coalizione e una candidatura che mette in primo piano la competenza, per ridare finalmente slancio alla Campania dopo i 10 anni del buio di De Luca. Noi la nostra proposta l’abbiamo fatta, ora tocca agli alleati”.