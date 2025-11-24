Regionali,Fico: da cittadini campani scelta netta,messaggio a governo

“Mettere da parte le fazioni e lavorare per istituzioni”

Milano, 24 nov. (askanews) – Il messaggio lo “hanno mandato i cittadini campani al governo, hanno fatto una scelta netta. Noi abbiamo fatto una bella campagna elettorale perché l’abbiamo incentrata sempre sui temi, sulle tematiche, sui programmi, su quello che volevamo fare, sui confronti, parlando con le persone. Abbiamo fatto una grande campagna elettorale perché è stata una campagna elettorale di grande ascolto”. Così Roberto Fico, neo presidente della Regione Campania, nel corso del suo intervento al comitato elettorale a Napoli. “Il messaggio ai presidenti del Consiglio, ai ministri, è di mettere da parte le fazioni, perché la politica non deve essere una fazione o mettersi sempre una maglia ma cercare di lavorare per le istituzioni che significa lavorare per i cittadini e quello che ci interessa, il resto sinceramente lascia il tempo che trova”, ha aggiunto.