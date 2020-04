Regione, A. Cesaro (Fi): Il presidente della commissione Trasporti convochi audizione con i sindacati, ma non a titolo personale

“Voglio augurarmi che non siano vere le voci che vedrebbero il presidente della commissione regionale trasporti aver invitato ad una riunione i sindacati di categoria a titolo personale, senza cioè convocare prioritariamente la commissione, come da noi più rivolte richiesto. In questo caso ci troveremmo infatti di fronte a qualcosa di ben più grave di un caso di sgarbo istituzionale, cioè di fronte ad un vero e proprio insulto all’intero organismo consiliare”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“Lo invito pertanto al chiarimento e, soprattutto – sottolinea l’esponente di Forza Italia –, a convocare ufficialmente e seduta stante l’audizione, anche in ragione delle gravi criticità emergenti, soprattutto nella gestione dell’Eav”.