Regione, Alaia: Introdurre l’obbligo vaccinale per sindaci e consiglieri

Il presidente della Commissione Sanita’ del Consiglio regionale Enzo Alaia, ha preso contattato il presidente della Commissione sanita’ del Senato Annamaria Parente, per la promozione di una iniziativa legislativa sull’ ‘obbligo di vaccinazione anti-Covid per sindaci e amministratori locali. La Commissione ha anche sollecitato la Giunta regionale affinche’ chieda al Governo di introdurre tali obblighi attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza, includendo l’obbligo per i dipendenti pubblici di dotarsi di green pass. “La diffusione crescente della variante delta del Covid-19 – afferma Alaia – impone a tutti i livelli istituzionali di aprire una fase di riflessione sulla opportunita’ di estendere al massimo l’obbligatorieta’ del green pass e della vaccinazione. Come viene ribadito a piu’ riprese da virologi e immunologi e’ questa, infatti, l’unica strada da seguire per contenere il contagio e arrivare presto alla immunita’ di gregge.” “Nei prossimi giorni – conclude il presidente della Commissione Sanita’ – convochero’ una seduta apposita della Commissione, con all’ordine del giorno la elaborazione di una proposta da inoltrare a Giunta e Governo.”