Regione, allarme della presidente della Commissione Sburocratizzazione Di Scala: Formazione, certificazioni professionali a rischio

“Se il ricorso al Capo dello Sato dovesse confermare l’orientamento reso in questi giorni dal Ministero del Lavoro sull’illegittimità della composizione delle Commissioni d’esame messe in campo dall’assessorato regionale al Lavoro per la formazione professionale, tutte le certificazioni rilasciate negli ultimi sei mesi potrebbero diventare nulle, carta straccia”. Così la presidente della Commissione Sburocratizzazione ed Informatizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala (FI) a margine della seduta di audizione sul tema svoltasi oggi con l’assessore regionale alla Formazione Chiara Marciani.

“A gennaio scorso – ricorda l’esponente di Forza Italia – abbiamo chiesto, inascoltati, la sospensione degli effetti della delibera che, tagliando fuori dalle commissioni i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, violava palesemente le norme quadro nazionali mettendo a rischio la legittimità delle sedute d’esame”.

“Naturalmente – conclude Di Scala – ci auguriamo che l’impegno di quanti hanno sostenuto e superato le prove non sia vanificato dal Consiglio di Stato con l’eventuale dichiarazione di illegittimità degli atti della Giunta regionale”.