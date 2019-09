Regione, anche Bonavitacola alla partenza del treno storico Pietrelcina-Assisi: Basta con l’abbandono delle aree interne

Alla partenza del treno storico per il pellegrinaggio Pietrelcina-Assisi era presente anche il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. “Noi abbiamo fin da subito dato un’immagine di governo che guarda alla regione nella sua interezza – ha dichiarato -, dobbiamo lasciarci alle spalle gli anni dell’abbandono delle zone interne e del cosiddetto sviluppo della fascia costiera che poi ha significato in quelle zone tassi di inquinamento, carichi insediativi, problemi di sicurezza, abbandono delle periferie. Noi dobbiamo riequilibrare lo sviluppo del territorio. Le aree interne sono non solo il nostro polmone verde, ma anche le nostre radici: c’è la nostra storia e ci sono grandi ricchezze. Un treno storico è simbolicamente e fisicamente l’ideale per valorizzarle. Mi sono molto battuto anche per la riattivazione della linea Avellino-Rocchetta nell’alta Irpinia perché ha un forte significato. Qui, oggi, si aggiunge una componente religiosa di altissimo livello perché il viaggio collegherà San Pio e San Francesco”. “Si tratta di una bella iniziativa – ha concluso Bonavitacola – che conferma una cosa: quando le istituzioni si mettono a lavorare in modo sinergico, senza polemiche, senza primogeniture otteniamo dei risultati importanti e i cittadini rispondono molto bene”. Il pellegrinaggio in treno è stato promosso dall’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, con l’apporto della Regione Campania, della Fondazione Fs, della Camera di Commercio di Benevento e della Provincia di Benevento.