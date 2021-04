Regione, autismo: genitori convocati dalla Commissione Sanità

Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha convocato in audizione le associazioni campane dei genitori di persone con autismo. L’incontro si terrà martedì prossimo alle ore 11, da remoto, su piattaforma virtuale. “La recente approvazione da parte della Giunta Regionale del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i soggetti con disturbi dello spettro autistico – spiega Alaia – ha determinato nelle associazioni dei genitori e delle famiglie alcune perplessità che sono state a me spiegate durante un incontro tenuto alcuni giorni fa.” “In uno spirito di proficua collaborazione e di massima apertura – aggiunge – ho ritenuto di convocare la Commissione per audire ufficialmente una delegazione di queste associazioni, che potranno così esporre, anche formalmente, quelle che loro considerano le criticità del Piano approvato dalla Giunta.” “Ovviamente da parte mia e della Commissione Sanità ci sarà, anche in questo caso, la massima attenzione per i rilievi che verranno mossi da associazioni che sono in maniera meritoria impegnate da tempo nella tutela dei ragazzi autistici. Sarà nostra cura – conclude Alaia – rappresentarli alla Giunta al fine di valutarli e, se necessario, modificare i punti che dovessero presentare criticità”.