Regione, Beneduce: ferie e criticità all’Asl Napoli 3

“Ciò che sta accadendo alla Asl Napoli 3 Sud grida vendetta. Medici di medicina generale vengono cooptati dalla sera alla mattina in Pronto soccorso, con un ordine di servizio della Direzionale sanitaria, per coprire le ferie concesse ai colleghi dei reparti di urgenza, lasciando di fatto i pazienti degli ambulatori senza assistenza. Le ferie sono un diritto legittimo ma in una situazione di criticità come quella che stiamo vivendo in sanità non tutti possono pensare di usufruirne nello stesso periodo, specie se ciò comporta un disagio per l’utenza”. Lo dichiara la consigliera regionale Flora Beneduce, componente della Commissione Sanità della Campania. “A ciò si aggiunge la vicenda del personale distaccato o mandato in comando altrove, che pregiudica ancor di più la tenuta degli organici e mette a dura prova l’erogazione dei livelli di assistenza”, aggiunge l’esponente azzurro. “Più volte abbiamo evidenziato una certa improvvisazione nell’organizzazione dei servizi, che ora – con le richieste di ferie da parte del personale medico e paramedico – si acuisce e diventa emergenza”, sottolinea. “Ci auguriamo che la governance della Asl voglia porre rimedio al tempo perduto e guardare con più attenzione alle esigenze del territorio e dei pazienti”, conclude.