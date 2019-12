Regione Campania, 150 nuovi bus per il trasporto pubblico: De Luca. In 18 mesi Eav sarà la più moderna d’Italia

Sono stati consegnati questa mattina nel piazzale-parcheggio antistante la Stazione Marittima di Napoli i 150 nuovi autobus acquistati dalla Regione Campania e destinati ai servizi di trasporto pubblico urbani e interurbani. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dei dirigenti delle aziende di trasporto e di produzione degli stessi autobus. Riferendosi alla consegna di mille bus che saranno consegnati nell’arco del 2020 alle aziende regionali, De Luca ha parlato di “più grande investimento sul trasporto su gomma tra tutte le Regioni d’Italia, uno sforzo gigantesco che farà della Campania la regione con il parco mezzi più moderno d’Italia”. “Abbiamo ancora una situazione di sofferenza su Eav – ha continuato – perché da 35 anni non si acquistava un treno nuovo né si faceva una ristrutturazione. Noi abbiamo ristrutturato 15 stazioni e dopo Scampia, che oggi ha una stazione bellissima, procediamo anche con Porta Nolana e piazza Garibaldi. Poi ci saranno i treni nuovi: anche per Eav, con un po’ di pazienza, avremo entro un anno e mezzo il trasporto più moderno d’Italia”. “Per il trasporto gestito da Trenitalia – ha sottolineato De Luca – posso invece dire che abbiamo una situazione eccellente”. Anche Umberto De Gregorio, presidente dell’Ente Autonomo Volturno, è intervenuto dopo che il recente rapporto Pendolaria di Legambiente ha collocato la ex Circumvesuviana dell’Eav all’ultimo posto tra le linee di tpl per i pendolari. “Abbiamo treni nuovi – ha precisato De Gregorio – e altri completamenti revampizzati per la Circumvesuviana. Abbiamo un treno già in funzione mentre gli altri sono fermi perché in attesa dei collaudi”