Regione Campania, 250 bus privati per il trasporto pubblico. Stanziati 4 milioni di euro

Altri 250 bus di società private saranno destinati al trasporto pubblico in Campania con uno stanziamento di 4 milioni di euro da parte della Regione. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una riunione stamattina con i rappresentanti del mondo della scuola, i sindacati e la Direzione scolastica, con i dirigenti delle Asl, dell’ospedale Santobono e i componenti dell’Unità di Crisi. Con la conferma della sospensione della didattica in presenza per scuole primarie e secondarie, nel corso della riunione “è stata condivisa inoltre la necessità di utilizzare comunque questi giorni per prepararsi al futuro, in particolare in tema di trasporto pubblico”. De Luca ha informato i partecipanti che “altri 250 bus di società private saranno destinate al trasporto con uno stanziamento di 4 milioni di euro, e si lavorerà insieme anche per ulteriori iniziative di sostegno al mondo della scuola”. Nel frattempo, prosegue la nota diffusa dall’unità di crisi al termine dell’incontro, ” proseguono i progetti scolastici per le fasce più deboli, per la didattica di sostegno, per garantire un ampliamento dei congedi parentali per i genitori come già richiesto al Governo, e bonus destinati all’acquisto di tecnologie utili alla didattica a distanza”. De Luca ha dichiarato: “E’ stato importante registrare un clima di grande collaborazione e grande senso di responsabilità fra tutti i partecipanti a questo importante confronto”.