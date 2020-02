Regione Campania, approvato il testo unico sul commercio

Sono 158 gli articoli che compongono il “Testo Unico sul Commercio” approvato oggi, all’unanimità, dal Consiglio regionale della Campania. Un Testo Unico, il primo di cui si dota la Regione, che disciplina l’esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi. La legge prende in esame il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali; il commercio all’ingrosso; il commercio su aree pubbliche; la somministrazione di alimenti e bevande; la vendita della stampa quotidiana e periodica; la distribuzione dei carburanti per autotrazione. Il disegno di legge è stato esposto nell’Aula consiliare dal consigliere Pd Nicola Marrazzo, già presidente della III Commissione Attività produttive del Consiglio regionale. Essendo già stato licenziato con “parere favorevole” dalle commissioni competenti, Affari Istituzionali, Bilancio e Attività Produttive, la votazione di ogni singolo articolo si è svolta in maniera celere e senza interruzioni. Diverse le finalità che il Testo Unico si prefigge. Tra queste: il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio; la libertà di concorrenza nell’accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente; la libertà di impresa; la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani; la sostenibilità ambientale; la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme; la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore; l’effìcienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva; la semplificazione amministrativa e l’innovazione tecnologica delle procedure; la salvaguardia della cultura della legalità e di contrasto all’abusivismo. Il Testo Unico non si applica alle farmacie, ai titolari di rivendite di generi di monopolio, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, agli artigiani per la vendita nei locali di produzione, ai pescatori e alle cooperative di pescatori, a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, alla vendita dei beni del fallimento, alle fiere campionarie e agli enti pubblici.

Nero su bianco, all’articolo 3 del Testo Unico sul Commercio, il “Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile”. Il divieto scatterà, si legge, “decorso l’anno dall’entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto, per l’espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l’utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti, in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili”. Individuata, inoltre, la possibilità di istituire i “Distretti del Commercio”. All’articolo 11, infatti, si legge: “i comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali confìgurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitivita delle sue polarità commerciali”. Non manca, all’articolo 37, la disciplina degli orari di vendita. Il Testo Unico stabilisce, infatti, che “gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”. L’esercente però “è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell’orario di chiusura dell’attività”.