Regione Campania: bando da 10 milioni di euro per le imprese culturali

Un bando della Regione Campania da 10 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese culturali e creative. Lo ha annunciato questa mattina, in conferenza stampa, il governatore Vincenzo De Luca. Due gli ambiti previsti: 7 milioni di euro per il settore culturale e creativo, includendo la cultura e il patrimonio culturale; 3 milioni per la produzione di contenuti culturali, cultura materiale e attività correlate, con l’uso di nuove tecnologie. “Riteniamo che il tratto identitario più importante di Napoli e della Campania debba essere questo: la città e la regione della cultura e dell’umanesimo”, ha detto De Luca, parlando nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia. “In Campania – ha spiegato – parliamo di 10mila posti di lavoro nel settore. Abbiamo promosso questo bando per la cultura per dare una mano alle tante imprese culturali nel campo del teatro, del cinema, della musica, della danza, che arricchiscono la vita culturale e implementano il turismo a Napoli e in Campania. Con la cultura si crea anche lavoro, e si rafforza un’identità e un’immagine di grande dignità della nostra città e della nostra regione. Questo serve a dare respiro a tantissime imprese culturali che chiuderebbero i battenti. Gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni sono maggiori di quelli fatti da tutte le Regioni d’Italia”.