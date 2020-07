Regione Campania, borse di studio di 300 euro a oltre 23 mila studenti

Trecento euro di contributo per 23.560 studenti delle scuole superiori della Campania. E’ stato pubblicato ieri sera sul Bollettino Ufficiale della Regione il decreto che approva la graduatoria dei beneficiari delle borse di studio per l’anno scolastico 2019-2020. Con il bando “iostudio” l’assessorato regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili aveva stanziato oltre 7 milioni di euro per le borse di studio riservate agli studenti di famiglie con ISEE non superiore ai 15.748.48 euro.

“La borsa di studio – dichiara l’assessore Lucia Fortini – è una misura economica che punta ad alleggerire il peso economico dell’istruzione dei figli per le famiglie più disagiate e rappresenta uno strumento di sostegno sociale nella lotta alla dispersione scolastica. Per il terzo anno consecutivo la Regione Campania ha deciso di continuare ad investire nel diritto allo studio confermando che scuola e istruzione sono tra le sue priorità”.