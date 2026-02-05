Regione Campania, Corrado Matera guiderà la Commissione “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” 

Il Consigliere Regionale Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della Campania, uno degli organismi più strategici e delicati dell’assemblea legislativa.

La Commissione Bilancio rappresenta uno snodo centrale dell’attività consiliare: è chiamata a esaminare il bilancio regionale, i principali strumenti di programmazione finanziaria e tutti i provvedimenti legislativi che comportano impegni di spesa, oltre a occuparsi delle politiche legate al patrimonio e al demanio regionale. Un ruolo che incide direttamente sulle scelte di governo e sulla capacità della Regione di rispondere ai bisogni dei territori e dei cittadini.

“Considero questo incarico –dichiara Corrado Matera– un grande onore e, allo stesso tempo, una responsabilità importante. Si tratta di un’esperienza nuova, che affronterò con entusiasmo, impegno e spirito di servizio, consapevole della centralità della Commissione Bilancio nel funzionamento dell’istituzione regionale e nel percorso di ogni atto legislativo che abbia riflessi economici e finanziari”.

Matera esprime un ringraziamento per la fiducia accordata ai colleghi consiglieri regionali, al capogruppo del Partito Democratico on. Maurizio Petracca e al segretario regionale on. Piero De Luca, sottolineando il valore del lavoro collegiale che attende la Commissione già dalle prossime settimane: “Sarà un lavoro impegnativo, continuo e di grande responsabilità -sottolinea- che richiederà ascolto, competenza e confronto costante”. Un pensiero di riconoscenza va anche all’on. Franco Picarone, che ha guidato la Commissione negli ultimi dieci anni.

La Seconda Commissione consiliare ha avviato in queste ore la propria attività, in una fase in cui il Consiglio regionale è chiamato a operare a pieno ritmo su dossier fondamentali per la Campania. “Lavorerò con la determinazione di sempre -conclude Matera- con senso delle istituzioni e con l’obiettivo di contribuire, con responsabilità e serietà, alle scelte che riguardano il futuro della Campania e delle nostre comunità”.