Regione Campania, da domani via libera all’apertura di piscine, palestre e Bed and Breakfast

Da domani, lunedì 25 maggio, in Campania saranno consentiti i servizi ricettivi anche non alberghieri, l’attività delle piscine (escluso quelle con acqua di mare e termali) e l’attività delle palestre. E’ quanto contenuto in un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sarà pubblicata in serata con i relativi protocolli di sicurezza. Inoltre viene demandata all’Unità di crisi regionale la redazione dei protocolli per la riapertura dei circoli culturali e ricreativi da giovedì 28 maggio.