Regione Campania: Da lunedì via libera agli sbarchi nelle isole del golfo

Da lunedì prossimo saranno consentiti gli sbarchi sulle isole di Capri, Ischia e Procida. Lo ha annunciato in un video il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Da lunedì saranno consentiti gli ingressi nelle isole – ha detto – e quindi ci prepariamo questa settimana per avere il massimo dei controlli su quelli che arriveranno perché, come sappiamo, abbiamo situazioni di particolare delicatezza e dobbiamo controllare tutto”. Nell’ordinanza firmata lo scorso 1° maggio in vista dell’apertura della cosiddetta fase 2, De Luca aveva vietato il rientro sulle isole campane a tutti coloro che non sono “soggetti stabilmente residenti”, mentre sono già consentiti gli arrivi motivate da comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o per motivi di salute.