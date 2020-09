Regione Campania, da vigili a membri dello staff del presidente: De Luca indagato per truffa e abuso d’ufficio

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo quanto scrive la Repubblica, è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli con l’ipotesi di abuso e truffa. Quattro vigili urbani di Salerno sarebbero stati “promossi” in Regione a membri dello staff. A loro sarebbe stato assegnato il ruolo di addetti o responsabili di segreteria. De Luca e’ stato ascoltato dai pm negli scorsi mesi.

Ai quattro vigili urbani, secondo l’ipotesi dei pm, mancherebbero requisiti necessari per il “salto” come formazione, curriculum e specializzazione. Il trasferimento e la “promozione” – secondo quanto ricostruito da Repubblica – avrebbe consentito ai quattro un innalzamento della retribuzione. Nessun provvedimento per i quattro vigili: la loro posizione e’ all’esame dei pm.

Le indagini sono partite da un lieve incidente stradale avvenuto nel 2017 a Salerno. Percorrendo le vie della città a bordo di un’auto guidata da uno dei quattro, la vettura del governatore travolse lo scooter di una ragazza (rimasta illesa) dopo aver percorso contromano un tratto di strada. Da quell’episodio sono partite le prime denunce. E successivamente l’inchiesta dei Pm partenopei. De Luca, scrive La Repubblica, è stato ascoltato dai magistrati nei mesi precedenti al lockdown.